MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 11/07/2022

Rematado o FanCine de Lemos facemos balance co director e subdirector do Festival, Iván Patiño e Reinaldo Pereira. Preparada unha intervención arqueolóxica en A Muradella nos límites entre os concellos de Monforte e A Pobra do Brollón. Falamos dela con Rodrigo Paulos, o arqueólogo que dirixirá o proxecto. Presentado o programa da Feira Outrora que se recupera o xoves en Rubián. Coñecemos máis do que prepararon, conversando co alcalde de Bóveda, José Manuel Arias. Entre outros asuntos, conversamos tamén con Margarita Rodríguez Otero, será a pregoeira das Festas de Monforte.