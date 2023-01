MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 10/01/2023

Abrimos programa co espazo adicado ao sector vitícola e repasamos liñas de axuda abertas nestes intres con José Manuel Janeiro, subdirector da cadea e industrias agroalimentarias. O CCU adicou o recadado no Parque Infantil do Nadal a mercar agasallos para os maiores da Residencia da Terceira Idade. Unha iniciativa da que falamos con Ángel Folgueira, xerente da Asociación de Comerciantes. Coa directora do Hospital Comarcal, Inma Ramos, repasamos a situación na que se atopa o Hospital Comarcal de Monforte. E dos orzamentos aprobados no concello de Sober, falamos co alcalde Luis Fernández Guitián.