MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 08/09/2023

Presentado en Monforte o programa de envellecemento activo que oferta máis de 500 prazas e amplia duración. Escoitamos á tenente de alcalde Gloria Prada repasar as distintas propostas que ofertan. O CCU organiza este sábado na Praza de España a festa da volta ó cole da que falamos co xerente Ángel Folgueira. A Sociedade Filarmónica estrea este sábado a temporada 75 cun concerto de pulso e púa. Falamos co presidente desta histórica entidade, Antonio Prado. Entre outros asuntos recollemos tamén a recomendación literaria para este mes de setembro que nos deixa Paula V. Verao desde a Libraría da Proencia.