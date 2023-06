Fondos Europeos a través do programa Territorios Cultura permitirán ao concello de A Pobra do Brollón fortalecer a programación cultural deste verán e que nos anticipa o técnico de cultura Xosé Gago. Repasamos actividade de Cáritas aproveitando que este xoves se celebra o Día da Caridade e van colocar mesas en diversos puntos de Monforte para recadar fondos. Entre outros asuntos, falamos tamén da Festa da Cereixa que esta fin de semana se vai celebrar no concello de Ribas de Sil.