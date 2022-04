MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 07/04/2022

Monforte recupera a Feira Medieval despois de dous anos de parón pola pandemia. Falamos deste evento e repasamos outras novas do concello de Monforte co alcalde, José Tomé Roca. Marzo rematou con bos datos de emprego nesta zona sur que repasamos con Mario Docasar, secretario de acción sindical de CCOO. Co avogado Javier Leiro repasamos cambios que trouxo consigo a nova Lei de Tráfico que entrou en vigor o pasado día 21 e entre outros asuntos, falamos tamén de teatro, da obra Tabú que hoxe presenta en Monforte Tababela Creativa. Conversamos con Carmen Conde, directora e actriz deste espectáculo.