MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 05/07/2022

Abrimos programa co espazo adicado ao sector vitícola e, acompañados do técnico Alfonso Losada, hoxe falamos das empresas de servizos que traballan na D.O Ribeira Sacra. Simón Vázquez é o responsable dunha delas. Unha trintena de emprendedores participan este ano do Camiño Creativo que percorrerá a partir de maña o Camiño de Inverno. Con Belén Elisa Díaz, directora da iniciativa, repasamos como van a ser as primeiras etapas. Conversamos coa voceira nacional do BNG, Ana Pontón, hoxe de visita por esta zona sur da provincia. E o Festival de Cine de Monforte inclúe este ano unha visita guiada por Felipe Aira, polas rúas do centro da cidade nas que noutros tempos se asentaron cinemas, teatros, e outros establecementos singulares. Co investigador falamos sobre esta singular ruta. Entre outros asuntos que repasamos da actualidade máis próxima.