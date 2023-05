MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 05/04/2023

Fin de semana de feira do viño en Vilachá de Salvadur con actividades xa desde este venres que repasamos co alcalde do concello de A Pobra, Xosé Lois Maceda. Coa canditada do PP de Monforte, Kati Varela., repasamos proposta que recolle no programa electoral que vén de presentar. Repasamos datos do paro do mes de abril e sentenza pioneira favorable a unha traballadora monfortina que denunciou despido improcedente e retaso no cobro das nóminas, a través de CCOO. Danos máis datos Mario Docasar, secretario de acción sindical deste sindicato en Lemos. Falamos co escritor Xabier Quiroga que este venres presenta en Monforte o último libro, "Coa man esquerda" e no gabinete xurídico de Abogados Vigo 10, Javier Leiro repasa normativa relacionada co teletraballo.