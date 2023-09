MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 04/09/2023

Abrimos programa conversando coa xerente do Consorcio Turístico da Ribeira Sacra, Alexandra Seara, que fai balance de ocupación do mes de agosto e previsión para setembro, mes no que se habilita de novo o viñobús. Balance fai tamén da Festa da Vendima celebrada esta fin de semana en Escairón o alcalde de O Saviñao, Carlos Armesto, co que repasamos outros proxectos que preparan de cara os próximos meses. O BNG de Monforte segue reclamando un parque para mascotas. Falamos delo e de iniciativas que preparan para o próximo pleno, co voceiro nacionalista Emilio Sánchez. E presentada polo alcalde de Monforte, José Tomé Roca, a urbanización da denominada Zona D, escoitamos que contou deste proxecto o rexedor local na rolda de prensa na que compareceu este luns.