MÀS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 04/07/2022

Intensa fin de semana en Monforte coa celebración do Festival do Viño da Ribeira Sacra que se apunta un novo éxito. Facemos balance co alcalde monfortino José Tomé Roca que esta maña despedía aos 75 deportistas que van participar en Maia nos Xogos do Eixo Atlántico. E as Montañas do Courel confían en que a UNESCO lle revalide o título de Xeoparque. Os avaliadores non darán a coñecer o seu veredicto ata a primavera de 2023 pero a visita que fixeron ao territorio resultou un éxito. Dela falamos con Roberto Castro, presidente da Asociación promotora. E descende o número de desempregados nesta zona sur de Lugo. A cifra de parados en Monforte, con 975, levaba moitos anos sen ser tan baixa, segundo os datos que repasa Mario Docasar, secretario de acción sindical de CCOO na zona. E a partir deste martes reanúdanse as visitas guiadas ao románico da Ribeira Sacra. Rutas que se prolongarán ata outubro e que repasamos con Beatriz Pérez, da empresa promotora, "Máis que Románico".