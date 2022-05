MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 03/05/2022

Presentadas as xornadas de portas abertas nas Rutas do Viño aproveitamos para repasar o papel que o enoturismo xoga no sector vitícola. Ademáis do técnico Alfonso Losada, acompáñanos o director de AGACAL, José Luis Cabarcos, e recuperamos declaracións ao respecto do Conselleiro de Medio Rural, José Rodríguez e do presidente do CRDORS José Manuel Rodríguez. Entrevistamos ao que será o novo presidente do Club Fluvial de Monforte a partir do día 8 de maio. Falamos tamén co profesor Manuel Isorna que este mércores ten programada charla en Monforte sobre como educar aos fillos. Entre outros asuntos, repasamos tamén convenio que vén de asinar a CHMS coa USC para poñer en valor o regadio Val de Lemos.