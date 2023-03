MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 03/03/2023

En vésperas de celebrar o Día Internacional da Muller repasamos as actividades organizadas polo concello de Monforte presentadas pola concelleira Margarita López. Tamén ten actividades FemForte das que da conta a presidenta do colectivo Olalla García. Aprobados os orzamentos do concello de Pantón nun pleno do que falamos co rexedor José Luis Álvarez. Fai repaso do paro do mes de febreiro nesta zona sur de Lugo o secretario de acción sindical de CCOO Mario Docasar. A banda infantil "Música Miúda" actúa este sábado en Monforte e falamos cunha das integrantes, Irene Quinteiro, e entre outros asuntos que repasamos dá actualidade máis próxima, recollemos tamén as recomendacións literarias que nos chegan para este mes de marzo dende a Libraría da Proencia co Paula Vázquez Verao.