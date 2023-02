MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 03/02/2023

Abrimos programa repasando asuntos da actualidade máis próxima. Atendemos a recomendación literaria que mensualmente nos fai Paula Vázquez Verao desde a Libraría da Proencia. Coa xerente do Consorcio Turístico da Ribeira Sacra, Alexandra Seara, falamos do pleno que vén de celebrar este organismo e da ampliación territorial á que deron luz verde. En entre outros asuntos en vésperas de conmemorar o Día Internacional Contra o Cancro, repasamos a atención que presta o servizo de oncoloxía do Hospital Comarcal de Monforte conversando coa directora do citado centro hospitalario, Inma Ramos.