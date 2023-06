Más de Uno Monforte de Lemos 02/06/2023

Baixa o paro nas tres comarcas desta zona sur. Queda suspendida a folga no sector do metal e CIG Saúde denuncia falta de enfermeiras no Hospital Comarcal de Monforte, son algunhas das novas que repasamos da actualidade máis próxima nun programa no que entrevistamos ao reelixido alcalde no concello de O Saviñao, Carlos Armesto. Coa poeta Noa Moreira falamos dun encontro de poetas que se vai celebrar esta fin de semana en A Pobra do Brollón. David Bingong é camerunés e estará este sábado en Monforte contando a súa historia nun espectáculo do que nos fala él mesmo e o párroco Antón Negro. Entre outros asuntos recollemos tamén as recomendacións literarias de Paula Vázquez Verao, desde a Libraría da Proencia, para este mes de xuño.