MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 02/05/2022

Non deixa de crecer a incidencia da Covid no distrito sanitario que cubre o Hospital comarcal onde hai ingresadas 14 persoas infectadas. Repasamos datos conversando coa directora Inma Ramos. E despois do parón dos dous últimos anos por mor da pandemia, Monforte recupera este xoves a Festa dos Maios. Falamos da mesma coa concelleira de cultura Marina Doutón coa que repasamos tamén programación teatral. Entre outros asuntos, repasamos tamén novas do concello de O Saviñao, confirma o alcalde Carlos Armesto que este mércores será inaugurado o albergue construido pola Xunta en Diomondi.