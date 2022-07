MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 01/07/2022

Abrimos programa conversando con Alexandra Seara, xerente do Consorcio Turístico da Ribeira Sacra, repasamos previsións de ocupación e novo servizos que poñen en marcha neste primeiro de xullo. Os Centros de Saúde da zona sur de Lugo tamén se resinten da falta de facultativos para cubrir vacantes e vacacións do persoal sanitario. Unha situación que repasamos conversando con Ramón Ares, Xerente da Área Sanitaria, Ramón Ares. Entre outros asuntos, entrevistamos tamén a Pol 3.14 que abre xira hoxe en Monforte actuando no Festival do Viño da Ribeira Sacra que se inaugura ás 19 horas no Paseo do Malecón.