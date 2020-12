MÁS DE UNO MONFORTE 30/12/2020

LEER MÁS Audios

Concentración en Folgoso do Courel contra a modificación que proxecta a Consellería de Educación para o transporte escolar. Conversamos coa alcaldesa Dolores Castro. Fai balance de 2021 e repasa proxectos para o novo ano o alcalde do concello de Pantón, José Luis Álvarez. E entre outros asuntos, falamos con Suso Pereiro responsable do restaurante O Grelo dunha iniciativa solidaria que teñen en marcha para colaborar coa Asociación Ruliños.