MÁS DE UNO MONFORTE 29/01/2019

LEER MÁS Audios

Superamos en Monforte a barreira dos 200 positivos e subimos dos 2.000 no conxunto da provincia. Ademáis de repasar a incidencia da Covid na zona no programa de hoxe falamos da nova Lei de Impulso Demográfico aprobada no Parlamento Galego esta semana e da que foi ponente a deputada soberina Raquel Arias. Conversamos con ela. Recomendámoslle un libro para esta fin de semana que temos por diante de pouca mobilidade, "La Ira del Cerval" e falamos do seu autor, Alberto Vázquez. E o músico Andrés Montes recupera "directos" semellantes aos que fixo o pasado ano no confinamento, a través das redes sociais. Conversamos con él para saber máis da iniciativa.