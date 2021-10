MÁS DE UNO MONFORTE 27/10/2021

Para facer unha explotación gandeira cada vez máis sostible traballan en Casa da Fonte. Prácticas que repasamos conversando co responsable desta explotación, Xosé García Freire. Con Mar López falamos do I Encontro de Escritoras que están organzando para este sábado nas adegas de Vilachá. En véspera de celebrar o Samaín, o concello de O Saviñao organiza un concurso que repasamos coa concelleira de cultura Beatriz Rois. Poñer o foco no abandono do rural é o obxetivo dunha exposición organizada pola Asociación Cultural Artística Sacra, na aldea abandonada de Bexán. Unha iniciativa para render tamén homenaxe aos veciños desta aldea que abandonada e da que falamos con Cristina Vázquez. E tendo lendas de meigas como referencias organizan para esta fin de semana unha ruta na Asociación Segredos de Pantón. Co presidente da mesma, Lucas Vázquez, repasamos esta e outras actividades que están organizando para a fin de semana co concello e a Asociación de Pombeiro. Entre outros asuntos atendemos tamén a visita que fai hoxe a Monforte o delegado do Goberno en Galicia, José Miñones.