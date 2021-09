MÁS DE UNO MONFORTE 27/09/2021

O mal tempo que nos acompaña non favorece os traballos da vendima que seguen en marcha na D.O Ribeira Sacra. De como repercute na uva e cuestións a ter en conta nestas circustancias, falamos co técnico Alfonso Losada Quiroga. Remata a terceira campaña de escavacións en Proendos e facemos balance de como foi a mesma con Francisco Alonso Toucido, encargado de dirixir o proxecto. Mellora a situación sanitaria de Monforte que pasou a nivel baixo este sábado pero segue co ocio nocturno pechado. Falamos coa delegada da Asociación de Hostalería, Beatriz Vila. Repasamos novas do concello de Pantón co alcalde José Luis Álvarez, e rematamos falando dunha aplicación que pon en marcha o concello de Monforte para divulgar historia local.