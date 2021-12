MÁS DE UNO MONFORTE 22/12/2021

Unha vez máis a sorte foi esquiva con Monforte e, a falta de grandes premios, temos que conformarnos con pedreas e terminacións. As tres administración que hai neste concello venderon máis de 2 millóns de euros. Ademáis da lotería, repasamos incidencia da Covid que segue crecento na zona. Coa concelleira de cultura do concello de Monforte Marina Doutón repasamos actividades do Nadal en Monforte e entre asuntos, conversamos tamén coa delegada da Asociación de Hostalería Beatriz Vila repasamos a campaña de captación de socios que teñen en archa e previsións para este Nadal do citado sector.