MÁS DE UNO MONFORTE 22/01/2021

Segue crecendo o número de afectados pola Covid nesta zona sur de Lugo. A incidencia acumulada de Quiroga dobla a media galega. Escoitamos a Julio Álvarez, alcalde do citado concello. En O Saviñao tampouco tiveron nunca tantos casos como os que teñen agora. Falamos co alcalde Carlos Armesto. Sube tamén en Pantón a cifra de afectados, niste caso repasamos situación co rexedor pantonés José Luis Álvarez. Entre outros asuntos que repasamos da actualidade máis próxima, conversamos tamén cunha monfortina que traballa na Universidade de Valencia e vén de recibir un premio internacional por un traballo de investigación relacionado coa neuroloxía cognitiva.