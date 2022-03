MÁS DE UNO MONFORTE 21/03/2022

Obra de embergadura a que van ter que facer no Courel para recuperar os 200 metros de estrada que se afundiu nas inmediacións de Santa Eufemia. Buscamos a última hora conversando coa alcaldesa Dolores Castro. Día do bocata solidario no Colexio dos Escolapios para recadar cartos para os afectados pola guerra de Ucraína. Unha iniciativa da que falamos con Pablo Blanco, director do citado centro educativo. Coa delegada da Asociación de Hostalería, Beatriz Vila repasamos actividades que quedan pendentes das Xornadas do Estase Cocendo que rematan o domingo. Entre otros asuntos que repasamos da actualidade máis próxima, tempo tamén para os deportes entre eles, novos triunfos do taekwondo.