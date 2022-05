MÁS DE UNO MONFORTE 19/05/2022

Abrimos falando de Teatro con Areta Bolado da Compañía A Panadería que hoxe trae a Monforte "As que Limpan". Finalista nun concurso de cine educativo unha cutametraxe feita por alumnos do Colexio dos Escolapios. Falamos co profesor que os dirixiu, Javier Saco. A adega Régoa elixida por unha productora americana para gravar un documental sobre adegas de autor. Falamos co adegueiro José María Prieto. A Xunta financia a construción dun viveiro de empresas en Bóveda. Unha iniciativa da que nos da máis datos o alcalde José Manuel Arias. Seguimos á procura do mellor chuletón de Galicia e hoxe falamos con Óscar Rodríguez de Casa Reboiro. E como cada xoves repasamos novas do ámbito xurídico con Héctor Silva de Abogados Vigo 10.