MÁS DE UNO MONFORTE 18/02/2021

Turismo da memoria "un recurso que se podería aproveitar tamén na #RibeiraSacra", asegura o arqueólogo Xurxo Ayán Vila. Sobre esto falará nun Congreso Internacional que se vai celebrar en marzo hoxe pedímoslle que nos adiante algo da ponencia que prepara. En Monforte cada vez reciclamos máis e repasamos cantidades co concelleiro de Medio Ambiente, Miguel Tomé. O día 19 de marzo retómanse as viaxes en catamarán polo Sil e o Miño e o grupo provincial do PP considera que se deben abrir tamén os clubes náuticos, repasa iniciativas neste sentido o deputado José Antonio García. E entre outros asuntos, como cada xoves, abrimos co espazo adicado a repasar historia local, tras o pasamento do doutor Matías, o investigador Felipe Aira repasa outros ilustres médicos que deixaron a súa pegada en Monforte en diversas épocas.