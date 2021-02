MÁS DE UNO MONFORTE 17/02/2021

Adeus ao doutor Matías García Alba falecido este mércores en Monforte aos 85 anos de idade. O xinecólogo que en máis de medio século de profesión axudou a nacer a milleiros de veciños e veciñas de Monforte e comarca. Recupera horario o comercio e falamos delo co xerente do CCU, Ángel Folgueira. O colectivo Segredos de Pantón recupera figuras do entroido que celebraban varias parroquias pantonesas. Traballo que repasamos co presidente da citada asociación, Lucas Vázquez. Adicamos o espazo "Facendo Empresa" a repasar liñas de axudas abertas neste intres para o sector empresarial con Fernando Guldrís, director do IGAPE. O Club Quixós recupera competición esta fin de semana, buscamos a última hora conversando co director deportivo Santi Díaz.