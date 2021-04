MÁS DE UNO MONFORTE 16/04/2021

O persoal sanitario empezou xa a vacinar aos dependentes nos seus propios domicilios. Falamos con Pedro Sancosmed coordinador de enfermería do Centro de Saúde de Monforte. Repasamos mocións que levarán ao próximo pleno PP e Esperta Monforte conversando cos voceiros destes partidos, Kati Varela e Germán Vázquez. A investigadora Cristina Incio, abre o luns a Semana da Memoria Histórica que se prepara no concello de A Pobra do Brollón, en Cereixa. Hoxe fainos un adianto da conferencia. E abrimos programa con Felipe Díaz, un dos encargados do espectáculo "Costureiras", que hoxe presentan no Ateneo Casino.