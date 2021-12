MÁS DE UNO MONFORTE 15/12/2021

Abrimos programa falando dun proxecto piloto que hai en marcha no distrito Forestal Terra de Lemos para inventariar superficies forestais. Unha sistema que será presentado este xoves nos concellos de A Pobra do Brollón e Quiroga. Unha iniciativa que repasamos conversando cun dos promotores, David García. O CCU de Monforte prepara actividades para o Nadal das que falamos co xerente da Asociación de Comerciantes, Ángel Folgueira. Falamos tamén de alcoholismo con Sergio Fernández de Alcohólicos Anónimos, que preparan actividades en Monforte para este sábado día 18. E o BNG de Pantón fai balance deste ano que está a piques de rematar e pide ao equipo de goberno máis disposición ao diálogo de cara ao 2022.