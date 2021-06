MÁS DE UNO MONFORTE 15/06/2021

Abrimos co espazo adicado ao sector vitícola, ademais do técnico Alfonso Losada, acompáñanos a investigadora Leonor Ruiz. Falamos de investigacións nas que participa para acadar cepas resistentes ás enfermidades. A Ribeira Sacra centra un curso que a USC inaugurou hoxe en Monforte. Falamos con Mª Ester Olveira, directora do mesmo. A Deputación de Lugo adxudicou a construción dun Centro de Maiores no concello de A Pobra do Brollón. Un proxecto que repasamos co rexedor do citado concello, Xosé Lois Maceda. E entre outros asuntos, repasamos actividades da Asociación O Colado do Vento, conversando con Alfonso Losada.