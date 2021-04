MÁS DE UNO MONFORTE 15/04/2021

A partir deste venres os restaurantes xa poden dar ceas. Unha posibilidade da que falamos con Beatriz Vila, delegada da Asociación de Hostalería para esta zona. O concello de A Pobra do Brollón baixa de nivel alto a nivel medio tras descender o número de afectados pola Covid. Falamos con Xosé Lois Maceda, o alcalde do citado concello. O delegado da Xunta, Javier Arias, presentou os novos descontos nas tarifas de transporte público aproveitando viaxe en bus entre Monforte e Bóveda. Falamos con él deste e outros asuntos que o traen hoxe ao concello monfortino. Falamos de oposición e procesos selectivos que se preparan en diversos ámbitos con Antonio Estévez, director do Centro Galego de Estudos Infórmate e como cada xoves, abrimos programa repasando historia local. Coa historiadora Flora Enríquez falamos do Mosteiro das Bernardas.