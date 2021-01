MÁS DE UNO MONFORTE 15/01/2021

LEER MÁS Audios

Hoxe remata a campaña de vacinación do persoal sanitario de primeira liña nesta zona sur de Lugo. Falamos con Ildefonso Piñeiro, un dos enfermeiros que forma parte dos equipos de vacinación. Entran en vigor este venres as novas restricións da Xunta para loitar contra a Covid, entre outras medidas, bares e restaurantes deberán pechar ás 18h. Recollemos valoracións de varios empresarios do sector ubicados en diversos puntos de Monforte. Entre outros asuntos, recollemos tamén a primeira valoración que o piloto monfortino Eudardo Iglesias fai do Dakar que rematou hoxe no posto 53.