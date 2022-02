MÁS DE UNO MONFORTE 14/02/2022

Abrimos tendo como referencia os Premios Goya. Moi contentos no concello de Sober, onde naceu Chencho Salgado, premiado como mellor actor revelación e outro tanto acontece no Saviñao, ao que está vencellada Zeltia Montes, Goya a mellor música orixinal. Falamos co alcalde de Sober, Luis Fernández Guitián, e con Enrique Montes, o pai de Zeltia. E conversamos tamén co doutor Louzao, xefe de servizo do Centro de Saúde de Monforte e que se xubila despois de máis de 40 anos de profesión dos que 14 estivo de director do Hospital Comarcal. Entre outros asuntos que repasamos da actualidade máis próxima, os datos da Covid na zona, baixa o número de positivos aínda que crecen as hospitalización.