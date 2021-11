MÁS DE UNO MONFORTE 05/11/2021

Abrimos programa conversando con Gael Verao Fernández, Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos, profesor na Universidade de Dante, onde forma parte tamén de grupos de investigación. No espazo de Salgado Congelados falamos co cociñeiro Simón Otero, de Abadía San Simón. E novas distincións para o grupo adegueiro ViniGalicia, que repasamos conversando co seu xerente, Juan Luis Méndez. Entre outros asuntos que repasamos da actualidade máis próxima, conversamos tamén co alcalde do concello de O Saviñao, Carlos Armesto.