MÁS DE UNO MONFORTE 05/07/2021

Hoxe empezaron percorrido polo Camiño de Inverno os emprendedores que participan do "Camiño Creativo". Repasamos actividade con Belén Díaz, directora da iniciativa. Co director do Muferga, Luis Blanco, repasamos que recollen os 3 convenios que veñen de asinar con tres Fundacións de Ámbito Nacional. Escoitamos tamén aos seus representantes e á Conselleira de Infraestructuras e Mobilidade que presidiu a reapertura do citado Museo. Entre outros asuntos que repasamos da actualidade máis próxima, falamos tamén dunha das curtas finalistas para o Fancine de Lemos, "Urdimbre, historia de una desaparición". Conversamos co director Rufo García.