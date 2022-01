MÁS DE UNO MONFORTE 05/01/2021

Os Reis Magos están xa por estas terras. Ao longo da mañá visitaron parroquias do concello de Sober e tamén do Courel. Repasamos actividades que con eles teñen organizadas para esta tarde noutros concellos da zona. E o alcalde de Monforte anuncia novo reparto de máscaras a partir do luns, 10 por cada veciño censado neste concello que as deberán recoller no Multiusos. E aberto o prazo para inscribirse no sexto Coworking Ribeira Sacra que se vai poñer en marcha próximamente. Falamos con Alfonso Martínez que será o director do mesmo. E os representantes de CCOO para esta zona analizan os datos do paro e a reforma laboral que prepara o goberno. Repasa cifras Mario Docasar, secretario de acción sindical do citado sindicato. Entre outros asuntos, repasamos tamén no programa a incidencia da Covid que segue sumando positivos tamén nestas terras do sur de Lugo.