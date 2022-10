MÁS DE UNO MONFORTE 04/10/2022

Abrimos co espazo adicado ao sector vitícola que hoxe adicamos a coñecer o papel que xogarán no futuro no sector vitícola os drons. Ademáis do técnico Alfonso Losada, falamos con David Blanco responsable da empresa Beniu Solucións, pioneira neste ámbito. Este venres reabre o punto de vacinación Covid que o Sergas habilitara no antigo colexio Sagrado Corazón. Repasamos esta é outras novas do ámbito sanitario con Inma Ramos, directora do Hospital Comarcal. E no Saviñao a Asociación de Veciños reclama ó concello que remate do "feismo" en Belesar. Explica os motivos Manuel Sarmiento, voceiro da citada Asociación. Entre outros asuntos, falamos tamén da observación astronómica nocturna que se prepara para esta noite en Monforte, co profesor José Ángel Docobo.