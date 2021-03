MÁS DE UNO MONFORTE 04/03/2021

Presentados os actos que se van organizar en Monforte para celebrar o 8 de Marzo. Falamos deles coa concelleira Margarita López, concelleira da área da Muller. Repasamos novas do concello de O Saviñao conversando co alcalde Carlos Armesto. O CCU pasa a formar parte da directiva da Asociación Galega de CCUs e CCAs e participa na organización do I Congreso Galego deste tipo de establecementos. Repasamos obxetivos do mesmo con Ángel Folgueira, xerente do CCU de Monforte e Emiliano Cossini, xerente do CCA de Arteixo. Entre outros asuntos, como cada xoves, repasamos historia local con Felipe Aira que hoxe lembra traballos comunitarios en Ramberde, nos anos 60 do século pasado.