MÁS DE UNO MONFORTE 03/06/2021

A Ribeira Sacra xa non aspirará a ser declarada este ano Patrimonio da Humanidade. Xunta e Goberno de España acordaron aprazar a presentación da Candidatura. Escoitamos as explicacións que deron sobre esta decisión, Juan Andrés Perelló, embaixador de España ante a Unesco e o Conselleiro de Cultura Román Rodríguez. Antes, abrimos programa repasando historia con Felipe Aira. Conversamos co director xeral de Iberik Hoteles, Antonio Mediavilla, o novo grupo ao que pertence o Hotel Balneario de Pantón que reabre as súas portas este venres. E entre outros asuntos que repasamos da actualidade máis próxima, tempo tamén para o Fancine de Lemos. Pechado o prazo para presentar traballos ao concurso de curtas, facemos balance co produtor Iván Patiño.