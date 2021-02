MÁS DE UNO MONFORTE 01/02/2021

LEER MÁS Audios

Repasamos a incidencia da Covid na zona e a actividade asistencial do Hospital Comarcal de Monforte ao longo de 2020, conversando co xerente da Área Sanitaria, Ramón Ares. Antes repasamos novas do concello de Pantón co alcalde José Luis Álvarez. Conversamos tamén con Mario Docasar, secretario de acción sindical de CCOO, sobre eleccións sindicais na empresa que xestiona o servizo de axuda no fogar en O Saviñao, e este sindicato segue reclamando ao concello que esixa á concesionaria do servizo de abastecemento de auga "tarifas acordes ao custo real". Entre outros asuntos tamén falamos co alcalde de O Incio, Héctor Corujo, dos presupostos que veñen de aprobar para este exercicio.