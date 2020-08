MÁS DE UNO MONFORTE 31/08/2020

Con Manola Porto

Abrimos programa conversando coa traballadora do servizo de axuda no fogar que deu positivo no concello de Pantón, Julita Barreiro. Da situación no sector da Hostalería falamos con Beatriz Vila, delegada da Asociación para a zona sur. O CCU fai balance da acollida que tivo o autocine, conversamos co xerente Ángel Folgueira. Co director do Museo Xeolóxico de Quiroga, Ramón Vila, repasamos que recolle a zona ampliada. Conversamos tamén no programa de hoxe con Iván Patiño de Amanita Films, unha das productoras de "Lúa Vermella", a película de Lois Patiño que ven de ser premiada no Festival de Cine de Málaga.