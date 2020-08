MÁS DE UNO MONFORTE 17/08/2020

Con Manola Porto

Abrimos falando da pista de parapente habilitada no concello de Ribas de Sil con concelleiro de cultura, Roberto Castro e con Antonio Vidal Ferreiro, un dos promotores. Este martes xornada de portas abertas na Igrexa de Pinol. Visitas guiadas para coñecer algo máis das pinturas que se estiveron restaurando e tendo de guía a unha das restauradoras, Montse Jiménez, conversamos con ela. Finalmente o auto -cine que habilitará o CCU en Monforte será de balde, cambios que repasamos conversando co xerente, Ángel Folgueira. Manuel Sarmiento, vice- presidente da Asoc. de Veciños do Saviñao repasa porque solicitan que o concello merque a antiga Casa Sindical e entre outros asuntos, repasamos como foron os fogos do día 15 en Monforte con Rafa Castro, da pirotecnia encargada de tirar a citada sesión.