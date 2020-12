La Policía Local interviene en dos fiestas de jóvenes con 18 personas en Lugo

En la primera se detectó la presencia de 8 personas no convivientes en el interior de una vivienda. En el segundo vaso había 10 personas no convivientes en el interior de un bajo, montando una mesa para las bebidas con un equipo de música y altavoces. Las multas por estas infracciones de las restricciones frente al Covid van de los 600 a los 30.000 euros. La Policía Local recuerda que en Lugo sólo están permitidas las reuniones de 4 personas sean o no convivientes.