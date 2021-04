Entrevista ao delegado do Goberno na Brújula de Galicia

José Miñones asegura que buscará o «diálogo e consenso» co presidente da Xunta na súa primeira xuntanza oficial

O novo delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, comprometeuse en Onda Cero Galicia a reforzar a canle de comunicación entre o Executivo central e os concellos. Insiste en que «Galicia está na axenda do Consello de Ministros». Miñones tamén descarta que o seu nomeamento teña unha lectura orgánica no seo do PSdG-PSOE; "en política hai que ir pasiño a pasiño", engade.