Gente Viajera de Galicia

Cruzamos a raia para “Nortear” na Eurorrexión

Conversamos co director da Eurorrexión Galicia – Norte de Portugal, Nuno Almeida e co actual secretario, Xosé Lago. Coñecemos o traballo que fan e saudamos ao gañador da sétima edición do seu premio literario Nortear, Pedro Rodríguez.