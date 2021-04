As peaxes da AP 9

Ethel Vázquez pide que o Ministerio «cumpra a palabra dada» e asuma os descontos mentres esté vixente a concesión

Despois das dúbidas suscitadas polas declaracións do ministro de Transportes, José Luis Ábalos, nunha entrevista en La Voz de Galicia, a conselleira de Infraestructuras lembra na Brújula de Galicia que o compromiso do Goberno central era o de asumir os descontos ata 2048. «Agardemos non atopar a un PSOE que sexa eu invito e ti pagas», dicía Ethel Vázquez en Onda Cero Galicia.