Polémica norma que elimina os exames de recuperación e permite a titulación cun suspenso

Os directores dos centros advirten dos problemas que ocasionará a aplicación do Real Decreto este curso

Así llo explicaron á Consellería de Educación na reunión que mantiveron nas últimas horas. Marisol Louro, directora do IES Plurilingüe de Ames, sinala na Brújula de Galicia de Onda Cero que en quince días teñen a primera avaliación e todo son incertezas. A aplicación do decreto, unha vez iniciado o curso, trastoca os plans e os calendarios dos centros, dí. Ademais advirte que podería traer consigo diferenzas entre aulas ao deixar, o pasar de curso ou a concesión do título, en mans do criterio subxectivo de cada equipo docente.