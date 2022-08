O secretario de organización en Onda Cero Galicia

A dirección do PSdG enfría as expectativas dun acordo co PP para unha moción de censura en Ourense

O secretario de organización do PSdG-PSOE, José Manuel Lage Tuñas, afirmaba nos micrófonos de Onda Cero Galicia que nin a dirección local nin a galega teñen constancia de negociacións cos populares; non da validez a contactos que se poden facer «fóra dos órganos do partido» xa que dí que «hai uns procedementos». E de xeito categórico indica que «non participaremos nunha maniobra de balnqueo do Partido Popular do seu posicionamento durante esos meses».