Lucas dice que se queda, Iker Losada también y Merce Cernadas deja de ser directora de Comunicación del Deportivo

Cuándo aún resonaban las voces afónicas de la celebración del ascenso del Deportivo ayer en el balcón de María Pita, llegaba un mensaje que confirmaba el adiós de Merce Cernadas al puesto como directora de Comunicación del Deportivo. Merce llegó en julio del año pasado al Deportivo con un importante curriculum y trayectoria en comunicación corporativa. Y, además, su pasión blanquiazul. Menos de un año más tarde llega el adiós.

El caso es que se vienen tiempos de cambios, me dicen, no solo en la plantilla. Eso es evidente. También en otros puestos del organigrama del Deportivo. Un día más, una celebración más, no vimos a Álex Bergantiños, aunque tampoco vimos a Michelle Escotet en María Pita. Pero junto al de Monelos, sería lógico y normal ver al de la Sagrada Familia. Tampoco me queda claro si Álvaro García Diéguez va a seguir en la presidencia, una vez que haga la reflexión que tiene pendiente.

Lucas decía ayer desde el balcón de María Pita que se queda. Ahora deberá venir corroborado este mensaje desde el despacho de Massimo Benassi. Y de Fernando Soriano. Con la bendición correspondiente en Rúa Nueva. También deberán resolver, incluso, si Idiakez será el entrenador del Deportivo en segunda división. Según ha podido saber Onda Cero, incluso se buscan candidatos para llevar las riendas de la cantera, para sustituir a Albert Gil. Algún candidtato ya ha declinado la oferta.

Del Deportivo también hay que destacar la "operación acordeón" diseñada por ABANCA para cambiar por completo el reparto del capital social. La semana pasada anunciamos una asamblea a finales del mes de junio, será el día 26, para decir adiós al concurso. Eso y mucho más, para decir adiós también a los medianos y pequeños accionistas, cuyos títulos se verán devaluados, para seguir un camino que deje a ABANCA, con capitalizaciones de deuda y nueva ampliación de capital, para llegar a controlar el 99% de la propiedad del Deportivo. Y lo que esto supone.

Después de varias conversaciones, algunas con afectados monetaria y sentimentalmente, porque invirtieron mucho dinero en acciones del Deportivo, la nueva situación de ABANCA evitará poder juntar un 5% para solicitar una junta extraordinaria y pedir explicaciones. A partir de ahí, lo qué pasará con este panorama y con el Deportivo está en la cabeza de Escotet.

En cuanto a la versión sostenida en el argumento de afrontar esta operación acordeón para ser más fuertes en el fútbol profesional de los límites salariales, pues espero a que alguien dé la cara y la explique para entenderla mejor.

Y mientras tanto, en Ferrol, a falta de una jornada, con el empate ante el Leganés, también se pone punto y final a la temporada, a falta de jugar en Andorra, dado que ya no puede pelear el Racing por el play off. Y llegará el corte y confección correspondiente. Uno de los nombre propios va a ser el de Iker Losada. El de Porriño se ve jugando en el Racing la próxima temporada. Es loable el mensaje, pero veremos si 1.8 millones de euros, el coste de su cláusula, cambian el destino. El tiempo dirá.

Por último lamentamos la celebración en Marín, con insultos al Viaxes Amarelle. Se puede celebrar, pero aunque el rival haya presentado denuncias por alineación indebida, no se debe insultar. Ni en A Coruña, ni en Marín.