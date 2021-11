DEPORTES MÁS DE UNO, ONDA CERO CORUÑA, 12/11/2021

Emilio Fernández, vicepresidente del Deportivo Liceo:" Hay desigualdad, pero no hay discriminación entre el masculino y el femenino de OK Liga"

No habrá partido en Riazor este domingo. Los jugadores del Extremadura confirmaban esta mañana, a través de AFE, que harán huelga este fin de semana. Sí jugará el Deportivo Liceo de Ok Liga femenina en Manlleu. Sin Carlos Loureiro, entrenador que dejó el cargo el pasado miércoles. Con su dimisión se destapó la situación del equipo liceista, con una complicada situación económica, traducida en un viaje en furgonetas de las jugadoras a Manlleu. A raíz de ahí, la directiva liceista ha querido aclarar la situación y aclarar que no hay discriminación entre los viajes en avión del equipo masculino y por carretera del resto de equipos. Eso sí, se reconoce tanto una situación de desigualdad, como de deudas pendientes con jugadoras y el propio Loureiro, además del fallo en la previsión de poder aumentar los ingresos por socios para esta temporada.