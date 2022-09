El Celta pide a sus aficionados respeto y armonía ante el partido entre el Celta B y el Deportivo en Balaídos

Es un partido declarado de Alto Riesgo. Es un partido con tintes especiales. Y para evitar males pasados, el Celta ha dado un paso al frente, pidiendo a sus aficionados respeto y armonía entre aficionados.

El comunicado dice literalmente: " O Celta B recibe este sábado en Abanca Balaídos ao Deportivo de La Coruña nunha nova edición dun derbi sempre desbordante de paixón. O RC Celta confía e desexa que este partido se viva, como sempre, con fervor e intensidade, pero tamén co máximo respecto e harmonía entre as afeccións. O club ten o anhelo, e o empeño, de que o derbi sexa definitivamente unha gran festa do fútbol galego no que ambas afeccións sentan orgullo dos seus equipos e do seu comportamento e no que poidan gozar plenamente dun encontro sempre especial e apaixonante".

Todo apunta a que Gabri Veiga estará con el filial para este partido. En A Coruña, Borja Jiménez también espera que se haya tomado nota sobre lo qué pasó la pasada temporada. Y se refirió a Pablo Martínez, el central que llegó a última hora de mercado, y que está en su particular "pretemporada". Se atisban cambios en el once y Bergantiños puede ser novedad en esa demarcación.

Por su parte, el Racing de Ferrol emprende viaje rumbo a Algeciras. En autobús. Con parada nocturna en Madrid, para entrenar el viernes en Valdedebas. Desde ahí, a Algeciras para jugar el sábado. Y vuelta, acabado el partido, directamente a Ferrol, para recorre los más de 1100 kilómetros que separan las dos localidades.