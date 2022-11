Aluman apuesta por el Basquet Coruña y la apuesta del Dépor por Lucas ... cuesta tres millones de euros

Lucas Pérez está de vacaciones en A Coruña. Y con su vuelta por A Coruña se han disparado las opciones de que pueda volver definitvamente al Deportivo, tras el fustrado retorno en verano. Hasta dónde ha podido saber Onda Cero, en el Cádiz no han recibido ninguna comunicación, ni siquiera por whatsapp, como había sucedido en vísperas del cierre de mercado de septiembre por parte de Villasuso. En el Cádiz cuentan con Lucas, están buscando salidas para otros delanteros. Y a día de hoy, el precio que tiene la salida de Lucas son los tres millones de euros de su cláusula de rescisión.

De Lucas Pérez habló Óscar Cano en la previa del partido contra la Cultural Leonesa. Evidentemente no le cierra las puertas, aunque a diferencia de Borja Jiménez en su día, apuntaba Cano que no se ha puesto encima de la mesa el nombre de Lucas. ¿Habrá culebrón? En la prensa por supuesto. A nivel de despachos, me dicen, nada de nada.

El Deportivo ultima su partido ante la Cultural en Riazor el domingo a las 19:00 horas. Antes, el Racing de Ferrol visita la Línea de la Concepción, el domingo a las 12:00horas.

Y también hay baloncesto. El Baxi juega en Melilla y el Leyma Basquet Coruña recibe al Almansa en un partido de carácter solidario, con el intercambio de alimentos por entradas, en beneficio del Banco de Alimentos. Eso sí, antes, este viernes, se renovó el convenio de colaboración entre ALUMAN y el Basquet Coruña, que ya va por la tercera temporada.